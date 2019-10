Subsonica: ‘Microchip Temporale’ esce il 22 novembre

I Subsonica stanno per pubblicare la rielaborazione del loro album più famoso, Microchip emozionale, a vent’anni dalla pubblicazione originale. Il disco si chiamerà Microchip temporale, uscirà il 22 novembre e all’interno ci saranno 14 featuring. Il nuovo lavoro, rielaborato interamente dal gruppo e dagli ospiti, è «un regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato Microchip Emozionale, un album che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica».

«Oggi Microchip viene completamente risuonato, rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena attuale. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente» si legge sul comunicato stampa.

Il primo brano estratto è Aurora Sogna feat. Coma_Cose & Mamakass, in uscita il primo novembre. Questa la tracklist:

1. BUNCIA 2019

2. SONDE – WILLIE PEYOTE

3. COLPO DI PISTOLA – NITRO

4. AURORA SOGNA – COMA_COSE & MAMAKASS

5. LASCIATI – ELISA

6. TUTTI I MIEI SBAGLI – MOTTA

7. LIBERI TUTTI – LO STATO SOCIALE

8. STRADE – COEZ

9. DISCO LABIRINTO – COSMO

10. IL MIO D.J. – ACHILLE LAURO

11. IL CIELO SU TORINO – ENSI

12. ALBE MECCANICHE – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

13. DEPRE – M¥SS KETA

14. PERFEZIONE – GEMITAIZ