Subsonica, il nuovo video di ‘Aurora Sogna’

Un annuncio, quello del nuovo e ottavo album in studio, che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i fan dei Subsonica. Nel frattempo la band di Torino ha lanciato un nuovo e misterioso sito internet che, tra codici d’accesso, coordinate e submessaggi, rappresenta “la risposta” agli indizi diffusi da ognuno dei Subsonica sul canale ufficiale Instagram.

Esistono universi paralleli nei quali i Subsonica hanno percorso altre strade? Forse. Scoprendo il codice di ognuno dei… Pubblicato da Subsonica su Domenica 15 luglio 2018

Boosta gioca a carte insieme a Pertini sul volo che riportò in Italia la Nazionale trionfatrice al Mondiale del 1982, Max Casacci in piedi sul muro di Berlino: i fotomontaggi pubblicati dai Subsonica fanno supporre che il nuovo album sarà incentrato sul tema del viaggio nel tempo. Ed è forse un altro indizio la pubblicazione del video realizzato per Aurora Sogna, uno dei brani più amati dei Subsonica e originariamente compreso in Microchip Emozionale, album datato 1999.

Ad accompagnare la clip c’è una didascalia, enigmatica come tutti i messaggi diffusi dai Subsonica nei giorni che precedono l’annuncio della pubblicazione del nuovo album: “La magia del numero 8 esprime il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare sempre pronti. Proprio come ora che la missione è completata e un varco si è aperto permettendoci di salutare una figura familiare. E di conoscerla meglio guardando un nuovo video che forse esisteva già prima. In qualche altra dimensione”.