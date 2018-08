Subsonica, il nuovo singolo è ‘Bottiglie Rotte’

Esce oggi in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes, attesissimo, singolo dei Subsonica, intitolato Bottiglie Rotte e primo anticipo del nuovo album 8, in arrivo previsto per il prossimo 12 ottobre. Il singolo sarà disponibile a partire dal 7 settembre.

Il singolo, come anticipato dal comunicato stampa, è ispirato alla celebre frase di Andy Warhol, “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”, in cui l’artista ‘profetizzava’ la società moderna e la sua mania di protagonismo. «Raccontiamo come sempre quello che vediamo – hanno detto i Subsonica di Bottiglie Rotte – senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l’ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella “lettura” delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando».

Le sorprese non finiscono qui, perché la band rivelerà importanti novità durante un evento fissato per giovedì 6 settembre quando i Subsonica si collegheranno dal loro studio di Torino sui Navigli di Milano (Alzaia Naviglio Grande, 40), per un’anteprima speciale. Un appuntamento che sarà un primo regalo per il pubblico, a quasi un mese dall’uscita del nuovo lavoro e in attesa dell’“European reBoot2018”: il tour europeo che dal 4 al 19 dicembre porterà i Subsonica sui palchi di 9 città europee: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.