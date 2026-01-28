Su TikTok hanno scoperto ‘Lover, You Should’ve Come Over’ di Jeff Buckley

Su TikTok hanno scoperto Lover, You Should’ve Come Over. È uno dei grandi pezzi di Grace, l’album di debutto di Jeff Buckley, nonché l’unico completato in vita dal rocker morto a Memphis il 29 maggio 1997.

Trentadue anni dopo la pubblicazione, la canzone è entrata nella Hot 100 americana sull’onda di un trend sulla piattaforma dei video brevi, che ha causato un’impennata degli ascolti. Al suo revival ha contribuito anche il documentario del 2025 di Amy Berg It’s Never Over, Jeff Buckley. Nella classifica di genere Hot Rock and Alternative Songs Chart il pezzo è arrivato alla posizione numero 12. Nella classifica generale è al numero 97.

Lover dura quasi sette minuti, si apre con il suono dell’armonium di Buckely, parebbe ispirata alla fine della relazione con Rebecca Moore e ai pensieri che scaturiscono quando il desiderio è così intenso da farci smarrire. Il protagonista, scriveva Buckley nei suoi diari, ha tradito la fiducia di lei, ma ancora spera che lei torni.

“Guardo fuori dalla porta”, canta Buckley, “vedo la pioggia cadere sui partecipanti a un funerale che sfilano in un corteo di tristi parenti mentre le loro scarpe si inzuppano d’acqua. Forse sono troppo giovane per impedire che un amore sincero vada in pezzi, ma stanotte sei nei miei pensieri e quindi non si può mai sapere”.

Su Spotify, la piattaforma che mette in chiaro il numero di stream, Lover, You Should’ve Come Over ha oltre 431 milioni di ascolti. Batte persino la cover di Hallelujah che ne ha 430 milioni e che, pur essendo di Leonard Cohen, è l’interpretazione più popolare di Buckley.