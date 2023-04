Stromae ha cancellato il concerto a Roma (e altre 14 date) per problemi di salute

Stromae ha annunciato la cancellazione dei suoi prossimi 15 concerti europei previsti dal 13 aprile al 26 maggio, compreso quello del 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, unica data italiana prevista dopo quella milanese del luglio 2022.

Lo ha fatto con un post Instagram in cui ha spiegato che lo fa per problemi di salute. «Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a incontrarvi. Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i miei limiti. Mi prenderò il tempo necessario per rimettermi in sesto, circondato dalla famiglia, e tornare ad esibirmi».

«Mi auguro di potervi cominicare presto notizie positive. Non vedo l’ora di vedervi e riprendere il tour a fianco delle mie squadre che mi hanno sostenuto in tutti questi anni. Abbiate cura di voi».