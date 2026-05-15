Strokes, Nick Valensi non sarà in tour con la band

Nick Valensi si è preso una «pausa momentanea» dagli Strokes. Lo ha annunciato la band nelle storie di Instagram. Non sarà con la band per il tour. Tornerà in tempo per il concerto del 17 ottobre alla Unipol Arena di Bologna?

«Ehi, Nick si prenderà una pausa momentanea dal tour, ma non vediamo l’ora che torni», scrivono gli Stokes. Al suo posto alla chitarra ci sarà «il nostro vecchio amico Steve Schiltz, che molti ricorderanno per i primi giorni a New York. Siamo fortunati ad averlo».

Schiltz è il chitarrista dei Longwave, è vicino alla band dai primi anni di attività e ha suonato col gruppo a inizio dell’anno, quando Valensi si è preso un’altra pausa dagli Strokes per poi tornare a esibirsi con loro ad aprile per il Coachella.

Il nuovo album Reality Awaits uscirà il 26 giugno. Sono stati estratti finora i due criticissimi singoli Going Shopping e Falling Out of Love, che ieri sera gli Strokes hanno suonato con Schiltz al Late Show with Stephen Colbert.