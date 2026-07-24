Strokes, guarda ‘In Transit Part II’, il mini-documentario su ‘Reality Awaits’

Dieci minuti sulle session di Reality Awaits, che è uscito oggi. Si intitola In Transit Part II ed è il mini-documentario girato da Johann Rashid, che ha curato anche l’art del disco, mentre gli Strokes incidono l’album in Costa Rica con Rick Rubin.

«Sei tu la persona che cerchiamo?», chiede Julian Casablancas inginocchiato di fronte al guru-produttore. Il tono è per lo più rilassato (visto il posto…), spesso scherzoso, tra session in studio, bagni in piscina, frammenti di dialoghi sulle canzoni, partitelle a football e Rubin che spiega quel che va e non va nella musica che stanno incidendo.

«Qualche mese fa ero in Costa Rica a registrare il nuovo album degli Strokes», diceva a ottobre 2022 Rubin ospite del podcast di Joe Rogan. «Abbiamo affittato una casa in cima alla montagna e montato tutto all’esterno così quando suonavano era come se stessero facendo un concerto per l’oceano dalla cima di un monte. Era incredibile. La band ha suonato così, all’aperto, tutti i giorni. E non volevano andarsene. È stata un’esperienza pazzesca».

In Transit era il titolo del mini-doc sugli Strokes del 2001, ai tempi del primo album Is This It, quando erano considerato i salvatori del rock’n’roll, un’idea che distruggono in Reality Awaits (a questo link la nostra recensione).

In Transit Part II:

In Transit: Part II

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