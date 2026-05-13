Strokes, ascolta il nuovo singolo ‘Falling out of Love’

Gli Strokes l’hanno suonata più volte da vivo negli ultimi anni, almeno dal 2021. All’inizio era una jam abbozzata, poi l’hanno rifinita e ora l’hanno pubblicata.
Si intitola Falling out of Love, è una ballata malinconica di oltre sei minuti che Julian Casablancas canta con la voce filtrata da un effetto tipo Auto-Tune ed è il secondo estratto dall’album Reality Awaits che gli Strokes pubblicheranno il 26 giugno, con la produzione di Rick Rubin. Domani la suoneranno al Late Show di Stephen Colbert dal vivo.
Se sulla copertina del singolo firmata da Glenn Pruyn c’è il piatto di un giradischi che sembra un’astronave, quella dell’album è tratta dalla serie Cowboys che Richard Prince ha prodotto fotografando con una 35mm le immagini della celebre campagna pubblicitaria “Marlboro Man”, ispirata a sua volta da un servizio di Life sui cowboy del Texas (a questo link la storia).
Gli Strokes si esibiranno il 17 ottobre alla Unipol Arena di Bologna, unica data italiana.