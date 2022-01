Strano, ma vero: il presidente eletto del Cile ha preso posizione sul caso Damon Albarn vs Taylor Swift

Lo scontro via stampa e social fra Damon Albarn e Taylor Swift, di cui abbiamo scritto qui, si è arricchito di un nuovo, surreale capitolo.

Tra le 21 mila risposte al tweet in cui Swift si lamenta per le parole di Albarn, che parlando con un giornalista del Los Angeles Times l’ha criticata perché non scrive le canzoni da sola, ce n’è una notevole: è di Gabriel Boric, il presidente eletto del Cile, 36 anni a febbraio, amato dai musicisti per le posizioni di sinistra (qui le reazioni alla sua elezione avvenuta in dicembre).

«Qui in Cile» scrive Boric rassicurando Swift «hai molti supporter che sanno che scrivi le tue canzoni da sola, dal cuore. Non prendere sul serio chi ha bisogno di insultarti o dire bugie per attirare l’attenzione. Un abbraccio dal Sud, Taylor».

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor

