Strage di fiori: guarda il video di Blanco a Sanremo

È stato uno dei pochi momenti movimentati (e controversi) della prima serata di Sanremo 2023. Blanco sale sul palco dell’Ariston per la seconda volta, dopo aver cantato Brividi con Mahmood, per interpretare il nuovo singolo L’isola delle rose. Qualcosa però non va. Continua infatti a tenere l’in-ear monitor con le dita. Ha un problema di audio.

A un certo punto smette di cantare e mentre la musica va avanti prende a calci i fiori posizionati sul palco. «Senza voce», dice. «La voce», ripete. Allarga le braccia. Per qualche motivo la base va avanti e allora Blanco continua a fare strage dei fiori in una sorta di momento-Placebo di Sanremo 2023 con le rose al posto delle chitarre.

Il pubblico in sala non gradisce, Amadeus sale sul palco: «Dimmi cosa t’ha fatto arrabbiare?». E Blanco: «Mi spiace, non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce. Mi sono comunque divertito, non si poteva fermare». «Ma noi vogliamo sentire la canzone di Salmo», dice Amadeus sbagliando nome. Il conduttore accenna al fatto che la scena era (almeno in parte) prevista, un po’ come nel video della canzone: «Li doveva spaccare comunque. Perché, qual è il significato?». Blanco risponde che «il significato era che non andava la voce e quindi ho detto: mi diverto comunque. Tanto la musica è la musica. Bisogna divertirsi. Posso dire una cosa?». Fischi in sala. «La cosa bella della musica è che non bisogna seguire uno schema. Ci sono volte in cui le cose non vanno bene, ma ho cercato comunque di divertirmi».

Si ipotizza di farlo ricantare più tardi. Non ci sarà modo. Finisce con Gianni Morandi che sale sul palco con la scopa per pulire.

Il video: