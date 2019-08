Strage di Corinaldo, in manette 7 persone

Sette giovani sono finiti in manette per la strage di Corinaldo dello scorso dicembre quando, prima del concerto di Sfera Ebbasta, sei persone persero la vita dopo essere state schiacciate dalla ressa in fuga per l’utilizzo sul pubblico di spray urticante al peperoncino.

I carabinieri del comando di Ancona hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine e concorso in omicidio preterintenzionale. Gli arrestati, tutti della provincia di Modena, hanno dai 19 ai 22 anni e insieme formerebbero una banda specializzata nei furti in discoteca.

Il locale sede della tragedia, la Lanterna Azzurra, è ancora sotto sequestro.