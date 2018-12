Strage al concerto di Sfera Ebbasta: sei morti

Stanotte sono morte sei persone al concerto di Sfera Ebbasta a Madonna del Piano di Corinaldo, in provincia di Ancona, travolte dalla calca causata dallo spray al peperoncino.

Il bilancio delle vittime, cinque minorenni e la madre di una ragazzina presente al concerto, sarebbe purtroppo provvisorio, essendo ben 50 i feriti di 14 in condizioni gravi.

Le prime testimonianze dei feriti raccontano di un forte odore acre fra mezzanotte e l’una, appena prima del concerto. A quel punto, alcuni spettatori si sarebbero precipitati all’uscita. Trovandola sbarrata da alcuni buttafuori, si sarebbero accalcati verso un parapetto su un fossato che, cedendo sotto la spinta, ha condannato i primi a finire di sotto ed essere schiacciati dagli altri.

Non è di certo il primo episodio di spray al peperoncino ai concerti rap, che viene usato sia come diversivo per i borseggiatori che come scherzo di pessimo gusto. Di sicuro, quello di ieri alla discoteca Lanterna Azzurra è il più grave di tutti.