Stone Roses: Ian Brown no-vax e contro le mascherine

Ian Brown degli Stone Roses è al centro di una polemica dopo un tweet in cui si dice contro i vaccini, contro il coronavirus, i blocchi e le mascherine. Un tweet negazionista che ha scatenato la rivolta sui social. Lo trovate qui:

NO LOCKDOWN NO TESTS NO TRACKS NO MASKS NO VAX #researchanddestroy

