Sting torna in tour con un trio basso-chitarra-batteria (no, non con quei due)

Sting ha annunciato un tour in trio. No, non si tratta dei Police anche se gli strumenti sono quelli: basso, chitarra, batteria.

Ad accompagnare Sting saranno il chitarrista Dominic Miller, che da tempo collabora col musicista inglese, e il batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).

Il tour si chiama Sting 3.0, le canzoni saranno tratte da tutto il repertorio del musicista e rifatte, si legge in un comunicato, con l’urgenza di un trio compatto. Secondo Questlove, che lo ha scritto in un commento su Instagram, i tre dovrebbero chiamarsi The FBI.

Per ora sono state annunciate solo date negli Stati Uniti e Canada tra settembre e novembre 2024, con concerti in locali e teatri storici, dalla Massey Hall di Toronto al Wiltern di Los Angeles. Ma com’è noto Sting non è uno che si fa pregare due volte quando si tratta di venire a suonare in Italia.