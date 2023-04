Sting riceve da Diddy 5000 dollari al giorno

Diddy versa a Sting 5000 dollari al giorno. Il rapper lo ha scritto su Twitter commentando una vecchia intervista del musicista inglese.

Al centro della vicenda c’è l’uso del campionamento di Every Breath You Take dei Police da parte di Diddy nella hit dedicata a Notorious B.I.G. I’ll Be Missing You. Piccolo particolare: il rapper ha chiesto il permesso di usare la musica del singolone del 1983 solo dopo la pubblicazione del suo singolo. E ha dovuto quindi pagare quanto stabilito.

In un’intervista del 2018 a The Breakfast Club Sting aveva affermato di ricevere 2000 dollari al giorno da Diddy. La dichiarazione è stata ora ritwittata e Diddy ha aggiunto il suo commento: «No, sono 5000 al giorno».

L’inglese aveva detto cinque anni fa che fra i due non c’era dell’astio e che erano anzi amici. E che I’ll Be Missing You «era una bellissima versione» della sua canzone.

Tempo fa Sting aveva spiegato la vicenda a Rolling Stone: «Quei ragazzi prendono la tua roba, la mettono sul loro disco e si occupano del lato legale solo dopo. Elton John m’ha detto: “Ascolta I’ll Be Missing You, ti farà diventare milionario!”. “Ma sono già milionario”, gli ho detto. E lui: “Diventerai doppiamente milionario”. Coi proventi ho mandato al college un paio di miei figli, ma io e P. Diddy siamo ancora buoni amici».