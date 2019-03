Sting: le nuove versioni di ‘Demolition Man’, ‘Desert Rose’ e ‘Brand New Day’

Sting ha presentato nuove versioni di tre delle sue canzoni più note, Demolition Man, Desert Rose e Brand New Day, tratte dal suo prossimo album, My Songs, in uscita il 24 maggio.

My Songs vedrà Sting reinterpretare le canzoni più importanti della sua carriera, sia come artista solista che come membro dei Police. Le tre tracce che ha svelato raccontano al meglio lo spirito del progetto, in particolare la sua nuova versione di Demolition Man, in cui trasforma la melodia reggae – prima interpretata da Grace Jones, poi dai Police in Ghost in the Machine – in un’esplosione di riff rock.

La tracklist di My Songs comprende anche Message in a Bottle, Englishman in New York, Every Breath You Take, Fields of Gold e una versione live di Roxanne. Un’edizione deluxe dell’album comprende anche quattro versioni live di altri classici, Synchronicity II, Next to You, Spirits in the Material World e Fragile.