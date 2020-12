Sting e Zucchero, guarda il video di ‘September’

È uscito il video di September, il duetto fra Sting e Zucchero che farà parte dell’album dell’inglese Duets in uscita nel marzo 2021 e della riedizione di D.O.C. dell’italiano che uscirà l’11 dicembre. È diretto da Gaetano Morbioli.

«September è nata come risposta a questa pandemia quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto», ha detto Sting. «Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale».

«Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting», ha commentato Zucchero. «A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto».