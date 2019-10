Sting annuncia un nuovo album live

Sting ha annunciato l’uscita di un nuovo album registrato dal vivo: My Songs: Live. Il nuovo LP, versione live dell’omonimo inciso in studio, conterrà una serie di brani provenienti dal repertorio dei Police e da quello solista di Sting, tutti suonati durante l’ultimo tour mondiale.

L’uscita ci permetterà di ascoltare come gli arrangiamenti si sono evoluti nel corso del tempo: «Cerco sempre di rendere le canzoni il più contemporanee possibile», ha detto Sting all’epoca dell’uscita di My Songs. «Le canzoni cambiano ogni sera, e ascoltandole trovo sempre qualcosa di nuovo. La scoperta è figlia della ripetizione… e vogliamo rendere il materiale di nuovo attuale».

Insieme a Sting, nell’album suonano Dominic Miller (chitarra), Josh Freese e Rufus Miller (batteria), Kevon Webster (tastiere), Shane Seger (armonica) e i coristi Gene Noble e Melissa Musique. L’album uscirà l’8 novembre. Qui sotto la tracklist:

My Songs: Live

1. Introduction/ Message In A Bottle (Live)

2. Englishman In New York (Live)

3. Brand New Day (Live)

4. Wrapped Around Your Finger (Live)

5. Seven Days (Live)

6. King Of Pain (Live)

7. So Lonely (Live)

8. Desert Rose (Live)

9. Every Breath You Take (Live)

10. Russians (Live)

11. Fragile (Live)