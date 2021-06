Sting aiuterà ristoranti e bar italiani in crisi

Sting e la moglie Trudie Styler hanno lanciato una fondazione per aiutare ristoranti e bar italiani. Si chiama Every Breath Foundation, dalla canzone dei Police più popolare in Italia, Every Breath You Take. Come scrive Styler, «ne beneficerà il settore dell’hospitality – bar, caffè, ristoranti – che ha lottato per tenere aperto a causa della pandemia».

Sting e Styler hanno annunciato l’istituzione della Every Breath Foundation in occasione della Win Race 2021, gara ciclistica d’élite a cui hanno preso parte tra gli altri Moser e Cunego. Si è tenuta ieri e ha coperto i 160 chilometri che separano San Marino dal Palagio, la tenuta in Toscana dove la coppia vive parte dell’anno e produce vino, miele, olio d’oliva.

San Marino non è stata scelta a caso. Dallo scorso 24 aprile, quando hanno giurato davanti ai Capitani Reggenti e ad alcuni ospiti fra cui Zucchero, come riportato da Repubblica, Sting e la moglie sono diventati ambasciatori di San Marino. Sabato Sting si è esibito nello Stato del Titano all’interno di “Un giro un respiro”, serata con raccolta fondi per il settore turistico sammarinese.