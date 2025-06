Stevie Van Zandt operato durante il tour con Springsteen: «Spero di tornare sul palco per uno degli show a Milano»

«Ho sentito un forte dolore allo stomaco, pensavo si trattasse di un’intossicazione alimentare, si è invece rivelata un’appendicite».

Si apre con queste parole il messaggio con cui Stevie Van Zandt, noto anche come Little Steven, chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen e non solo, ha annunciato di essere stato operato.

«Ho avuto fortuna a trovare un ospedale eccezionale a San Sebastián. L’operazione è riuscita perfettamente e spero di tornare sul palco per almeno uno degli show di Milano. Grazie a tutti per le buone vibrazioni. Ci vediamo presto».

Proprio questa sera Springsteen e la E Street Band si esibiranno a San Sebastián, quindi senza Little Steven. Il chitarrista salterà anche la data di venerdì 27 a Gelsenkirchen, in Germania. I concerti successivi saranno a San Siro. Stando alle sue parole, la sua presenza è in forse a quello del 30, una settimana circa dopo l’operazione. Lo show successivo a Milano sarà il 3 luglio.

Non è la prima volta che Little Steven salta per vari motivi concerti della E Street Band. Impegni lavorativi lo hanno tenuto lontano nel 2014, quando è stato sostituito da Tom Morello. Nel 2023 ha saltato uno show a Dallas perché positivo al Covid. In quell’occasione non è salito sul palco nessuno al suo posto. Le sue parti sono state coperte da Nils Lofgren oltre che dallo stesso Springsteen.