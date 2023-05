Stevie Van Zandt: a Ferrara «non sapevamo nulla» dell’alluvione e dei morti in Emilia-Romagna

Stevie Van Zandt ha spiegato in un tweet che a Ferrara lui, Bruce Springsteen e la E Street Band erano all’oscuro del dramma che si stava consumando a pochi chilometri di distanza dal luogo del concerto.

Il chitarrista della E Street Band risponde spesso alle domande poste dai fan sui Twitter. L’ha fatto anche stasera replicando a un bolognese su quanto accaduto lo scorso 18 maggio.

«Ero al concerto di Ferrara», scrive l’uomo. «È vero che tu, Bruce e la E Street Band non sapevate nulla dell’emergenza in corso in Emilia-Romagna, delle inondazioni vicine a Ferrara, dei 15 morti, delle migliaia di famiglie rimaste senza casa?».

«Non posso credere che sapessi della tragedia e che non abbia detto nulla sul palco. Perché so il gran cuore, lo spirito, la fede che hai. Non è proprio possibile».

La risposta di Stevie Van Zandt è chiara: nessuno si sarebbe premurato di dire loro quel che stava accadendo, nonostante le polemiche. «Non sapevamo nulla», scrive il chitarrista. «L’unica cosa che sapevamo è che hanno dovuto fare gli straordinari perché a causa della pioggia il luogo del concerto era una gran buca di fango. Questo è tutto».

We didn’t know a thing about it. All we heard was the crew had to work overtime because the venue was one big mud hole from the rain. That was all. https://t.co/qWQXROjo8a

— 🕉🇺🇦🟦Stevie Van Zandt☮️💙 (@StevieVanZandt) May 26, 2023