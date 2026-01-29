Steven Tyler sarà processato per abusi sessuali su una minore

Dopo una serie di udienze, la giudice Patricia A. Young ha dichiarato che la causa intentata da Julia Misley contro Steven Tyler per abusi sessuali su minori sarà accolta in California. Il cantante degli Aerosmith ha ottenuto una vittoria parziale essendo state respinte le accuse separate di Misley relative ai presunti abusi avvenuti in Oregon, Washington e Massachusetts.

Nella causa intentata inizialmente nel dicembre 2022, Misley ha affermato che Tyler ha abusato sessualmente di lei per anni a partire dal 1973, quando lei era al secondo anno delle superiori e lui aveva 25 anni. Tyler ha negato le accuse e ha chiesto al tribunale di archiviare la accusa, sostenendo di aver vissuto con Misley a Boston, Massachusetts, per la maggior parte della loro relazione, dove l’età del consenso era di 16 anni e che la legge del Massachusetts regolava la relazione anche quando viaggiava con Misley, precedentemente Julia Holcomb, in altri Stati.

Misley e i suoi avvocati hanno sostenuto con successo che Tyler doveva rispettare le leggi contro gli abusi sessuali sui minori in vigore in ogni Stato. Hanno anche sostenuto che i fatti possono essere contestati a distanza di tanti anni grazie al Child Victims Act della California, una legge del 2019 che ha temporaneamente sospeso i termini di prescrizione e concesso alle vittime di abusi sessuali subiti durante l’infanzia un periodo di tre anni per presentare le accuse.

La giudice ha concordato in parte con gli avvocati: l’affermazione di Misley secondo cui Tyler avrebbe abusato sessualmente di lei in un hotel in California è considerata sufficientemente fondata per procedere, ma negli altri Stati i termini di prescrizione sono scaduti.