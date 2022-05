Steven Tyler in rehab, rimandato il tour degli Aerosmith

Gli Aerosmith hanno rimandato di tre mesi la partenza del loro tour per permettere a Steven Tyler di completare un programma di disintossicazione. Lo spiega un comunicato della band in cui si dice che il cantante ha avuto una ricaduta dopo essersi sottoposto a un’operazione a un piede.

«Come molti voi sanno, sono anni che il nostro amato fratello Steven lavora per restare sobrio», scrive la band. «Ha avuto una ricaduta dopo un intervento chirurgico a un piede fatto per affrontare il tour e a seguito della necessità di gestire il dolore. È entrato volontariamente in un programma di disintossicazione per concentrarsi sulla sua salute e sulla guarigione».

«Ci spiace informare amici e fan che dobbiamo cancellare la prime date della residency a Las Vegas previste a giugno e luglio in modo da permettergli di concentrasi sulla sua salute. Riprenderemo a suonare a settembre 2022 e vi comunicheremo ogni ulteriore aggiornamento non appena sarà possibile. Ci turba l’idea di creare disagi a tanti di voi, soprattutto ai fan più fedeli che spesso vengono da lontano per vederci suonare».

Negli anni ’70, Steven Tyler e il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry erano soprannominati Toxic Twins, i gemelli tossici. «A costare non sono solo le droghe, anche se ce ne facevamo in quantità impressionanti», ha detto Perry a Rolling Stone nel 1990. «A costare sono le decisioni che prendi o non prendi mentre sei fatto. Per capire cosa ci è successo di preciso basta ascoltare i dischi… Provate a sentire Draw the Line: la forza di Rocks è svanita».

Le cose sono cambiate nei primi anni ’80, quando Tyler si è disintossicato e la band originale si è rimessa assieme. In seguito il cantante ha avuto alcune ricadute. Nel 2009 è caduto dal palco durante uno spettacolo a Sturgis, South Dakota e pochi mesi dopo è stato ricoverato in un centro di cura.

«Quando vivi una vita ricca come la mia», ha detto Tyler a Rolling Stone nel 2012, «senti di meritarti un po’ di sballo. C’è però una differenza tra me e te: io sono tossicodipendente. In altre parole, ne faccio uso nonostante le conseguenze negative come i figli che mi lasciano e i soldi che se ne vanno. Sono un idiota. Ma non sono un idiota. Non sono una persona cattiva che sta diventando buona, sono una persona malata che sta guarendo».