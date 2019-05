Steven Tyler e Marilyn Manson sul palco con gli Hollywood Vampires, il video

Gli Hollywood Vampires – il supergruppo composto da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry – hanno ospitato sul palco Steven Tyler e Marilyn Manson durante il concerto al Greek Theatre di Los Angeles. Tyler ha raggiunto Perry e il resto della band per The Train Kept A-Rollin’, mentre Manson ha cantato I’m Eighteen, un classico di Cooper.

Il concerto era parte del tour promozionale di Rise, il seguito dell’album omonimo del 2015, in uscita il 21 giugno. «Rise non è solo completamente diverso dal primo disco dei Vampires, è la cosa più unica a cui abbia mai preso parte», ha detto Cooper in un comunicato. «L’ho approcciato diversamente da come faccio di solito. Tutti i membri della band hanno scritto almeno una canzone. La differenza è che non ho provato a trasformare nessuna canzone per renderla più simile alle mie».