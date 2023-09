Steve Harwell, il cantante degli Smash Mouth, è morto a 56 anni

Steve Harwell, cantante del gruppo rock statunitense Smash Mouth, è morto all’età di 56 anni dopo una lunga malattia. L’aggravarsi delle sue condizioni di salute era stato annunciato dalla stampa americana. Il musicista stava ricevendo cure in un hospice, così come dichiarato dal suo manager: «Anche se Steve è ancora qui con noi, purtroppo sarà solo per poco tempo», aveva spiegato Robert Hayes alla CNN, sottolineando che Harwell stava ricevendo anche il supporto della sua fidanzata.

Ad Harwell era stata diagnosticata diversi anni fa una cardiomiopatia, malattia del muscolo cardiaco che può rendere difficile l’apporto di sangue agli organi. In seguito alla diagnosi iniziale, aveva sofferto di «gravi e ininterrotti problemi medici, tra cui l’insufficienza cardiaca e l’encefalopatia acuta di Wernicke», una condizione che aveva avuto un forte impatto sulle sue funzioni motorie, linguaggio e memoria.

Harwell è stato membro fondatore e a lungo cantante degli Smash Mouth, noti soprattutto per i singoli All Star e I’m a Believer.