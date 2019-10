Stereophonics, annunciato il concerto a Milano

Con oltre dieci milioni di copie vendute sono una delle band simbolo della scena britannica, e oggi gli Stereophonics hanno annunciato le date del tour europeo che porterà Kelly Jones e soci in Spagna, Francia, Olanda, Germania, Italia, Svizzera e Lussemburgo. Per la loro unica data italiana gli Stereophonics hanno scelto Milano, con il concerto fissato per il prossimo 8 febbraio al Lorenzini District.

Da Local Boy in the Photograph fino a Maybe Tomorrow, gli Stereophonics porteranno sul palco tutti i loro brani più amati dal pubblico, tra cui l’ultimo singolo Fly Like An Eagle, primo anticipo del nuovo attesissimo lavoro in studio Kind, in uscita il prossimo 25 ottobre. Il nuovo album è stato registrato in appena undici giorni e prodotto dal frontman Kelly Jones insieme a George Drakoulias (Tom Petty & The Heartbreakers, Screaming Trees, Primal Scream), realizzato con tecniche e tecnologie minimali per un suono più spoglio e grezzo.