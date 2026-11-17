È uscito il ’77 sulla ruota di Imperia. «Sarà un Sanremo punk, almeno nell’attitudine», ha detto Stefano De Martino ieri al primo incontro della Milano Music Week dedicato al festival. Nel ripensare Sanremo il direttore artistico l’ha pensato come un film o un libro. «Sono partito dal titolo: si intitolerà Sanremo 77». Il festival prende nome tradizionalmente dall’anno in cui si svolge, non dal numero dell’edizione. Quest’anno sarà invece Sanremo 77 al posto di Sanremo 2027. «Il 1977 fu un anno incredibile per la musica, i Sex Pistols hanno pubblicato il primo album ed è esploso il punk, i Bee Gees hanno fatto uscire Stayin’ Alive. Sarà un festival punk, almeno nell’attitudine» (il riferimento al punk e alla disco è funzionale al tema scelto da Linus per la Milano Music Week di quest’anno, il festeggiamento dei 50 anni dei due generi).

La prima mossa non esattamente punk è il ritorno della sigla di Pippo Caruso, il “para-pa-pa-papapà” che rimanda agli anni di Pippo Baudo. Nelle scorse settimane si è molto parlato del ritorno di ospiti e co-conduttori internazionali e si è fatto il nome di Dua Lipa. Nel corso dell’incontro De Martino è stato cauto. Ha detto che non ci saranno co-conduttori, «non mi volevo vincolare alla co-conduzione, a quella persona che battezza la singola sera e quindi avere cinque nomi, mi intriga di più avere una serie di ospiti che passano nel corso delle serate». Per ora niente nomi e la consapevolezza che per i grandi ospiti internazionali «febbraio non è la stagione giusta, ci sono i Brit Awards, i Grammy e gli Oscar (che sono a marzo, ndr), non è possibile avere delle risposte a breve».

De Martino non ha annunciato molte altre novità. Ha detto di avere ascoltato centinaia di canzoni, ad alcuni artisti ha già detto di no. È il caso di Arisa, che «aveva un brano che pensavo non le restituisse nulla di nuovo, quindi Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest’anno e viceversa, mi sono sentita di liberarla perché magari così poteva lanciare fuori nuovi progetti». I criteri di selezione? «Quando scegli un big ti appoggi alla sua carriera, quando scegli un emergente sposi la sua visione e ti prendi delle responsabilità. Mi piace l’idea di dare il palco a persone che magari dovrebbero fare un percorso diverso prima di arrivare lì, perché poi si dice sempre “largo ai giovani”, ma nessuno si sposta». Ci sarà insomma «una bella fetta di artisti indipendenti». All’annuncio del cast ci sarà il consueto effetto «ma chi è questo?», ma assicura De Martino, «se ci saranno nomi che non vi sono familiari è perché hanno una grande canzone».

Il logo e le scritte in sottopancia saranno disegnati da Marcello Maloberti e non prodotti al computer. Novità di quest’anno già anticipata l’anno scorso da Rolling: si potrà votare tramite app. I 24 artisti saranno rivelati l’11 dicembre nella serata in diretta tv in cui si deciderà chi sarà il “giovane” che parteciperà a Sanremo 77. «Se il Festival dovesse andare bene, il merito è di tutti noi. Se va male, è colpa mia. Questo è poco, ma sicuro. Io non ho paura perché non ho niente da perdere. Sono ancora in tempo per imparare a fare un altro mestiere. Sono abbastanza giovane, ricomincio daccapo».