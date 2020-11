Stasera Fedez, Lauro, Mahmood, Elodie, Keta si esibiranno dal vivo a Dream Hit

Un concerto in realtà aumentata e un talent. Dream Hit si terrà questa sera dalle 18.30 alle 20.30 sul sito www.dreamhit.com e sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo, main partner dell’iniziativa. È anzitutto un’esibizione di Fedez, Achille Lauro, Mahmood, Elodie, Myss Keta, Carl Brave, Ernia, Cara e Beba. È un evento della Milano Music Week condotto da Guglielmo Scilla o, come dicono gli organizzatori, un “social music concert” a cui si accede gratuitamente.

Con una donazione di almeno 10 euro al fondo di Scena Unita, che offre sostegno economico, attività formativa, finanziamento di idee innovative ai lavoratori dello spettacolo (lo abbiamo raccontato qui), sarà possibile accedere all’area vip che promette contenuti ed esperienze speciali: una camera di backstage, un muro digitale su cui caricare foto proiettate durante il concerto, la possibilità di fare domande agli artisti e creare sondaggi con gli altri utenti. La conduzione dell’area vip è affidata a Gabriele Vagnato.

Il concerto è anche l’evento di apertura del talent Dream Hit. Myss Keta e Carl Brave, affiancati di volta in volta da un terzo giudice che verrà svelato solo a fine puntata, dovranno individuare la migliore fra 12 canzoni selezionate nel scorse settimane in termini di potenzialità commerciale, creatività, scrittura. In palio c’è un contratto di due anni con l’agenzia Doom Entertainment. Le puntate saranno visibili sugli account IGTV, Twitch e YouTube di Dream Hit.