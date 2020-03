Stasera alle ore 19 Patti Smith canterà per l’Italia, e non solo

“This is” è l’incipit di tutti i post di Patti Smith su Instagram. “This is with Jesse in December at the premiere of Tosca, at La Scala, in the great city of Milan”, ha scritto ieri la cantante postando un selfie che la ritrae con la figlia Jesse alla prima della Tosca alla Scala di Milano, nel dicembre 2019.

L’immagine è accompagnata da una promessa: oggi, martedì 17, alle ore 19 italiane suonerà un pezzo su Instagram Live. “Un piccolo saluto, una piccola tregua dalla malinconia da isolamento” per la “grande città di Milano”, per l’Italia e naturalmente anche per gli Stati Uniti, dove sono in atto provvedimenti restrittivi e inviti a rimanere a casa.

Patti Smith suona spesso nel nostro Paese. È attesa il 26 luglio a Roma (Auditorium Parco della Musica), il 27 a Lucca (Piazza Napoleone), il 29 a Sogliano al Rubicone (Piazza Matteotti) e il 30 luglio proprio a Milano, al Castello per l’Estate Sforzesca. Sarà accompagnata dalla band.