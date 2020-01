Stanotte Thom Yorke farà uscire quattro tracce nuove in streaming

Dopo l’annuncio della partecipazione al Coachella 2020 e di un concerto a Milano il prossimo luglio, Thom Yorke ci ha fatto un’altra sorpresa: questa sera a mezzanotte una serie di brani precedentemente non disponibili usciranno sulle principali piattaforme di streaming.



Si tratta di Hearing Damage, pubblicato originariamente come colonna sonora di The Twilight Saga: New Moon, e dei lati B degli Atoms for Peace What the Eyeballs Did, Sad e Magic Beanz.

Il concerto sarà il 9 luglio all’Ippodromo di San Siro a Milano; per dettagli e biglietti c’è Live Nation.