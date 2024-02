Sta per arrivare un tour con l’ologramma di Freddie Mercury? È un’ipotesi nata dopo che la Mercury Songs Limited, ovvero la società che detiene i diritti delle canzoni del cantante dei Queen scomparso nel 1991, ha depositato il marchio per eventuali progetti che hanno a che fare con 3D e realtà virtuale.

Secondo quanto riporta Music News citando il Sun, il marchio sarebbe stato depositato per «esperienze immersive di realtà virtuale, aumentata e mista in 3D» per «ambienti virtuali».

Non significa necessariamente che vi siano progetti per un tour simile a quello degli ABBA, ma la mossa, se confermata, segnala se non altro che quell’idea o una simile è stata presa in considerazione. Magari per un evento o un “tour” solista?

L’anno scorso Brian May ha detto al Graham Norton Radio Show che anche i Queen ne hanno parlato, ma che vogliono continuare ad essere «vivi e pericolosi» e che la cosa potrebbe realizzarsi una volta che i musicisti del gruppo saranno morti.

La cosa più vicina a un evento del genere, anche se non si trattava di un ologramma ma di una proiezione sullo schermo dietro ai musicisti, è avvenuta due anni fa, quando un’immagine di Mercury appariva durante Love of My Life nello show dei Queen con Adam Lambert e in qualche modo “interagiva” con May sul palco.