Sta per arrivare un album di cover interpretate da Billie Joe Armstrong

In marzo, Billie Joe Armstrong ha lanciato una serie di cover chiamate No Fun Mondays divertendosi a recuperare vecchie canzoni come I Think We’re Alone Now di Tommy James and the Shondells e recuperare classici anni ’70 come Gimme Some Truth di John Lennon e ’80 come Manic Monday delle Bangles. Ora il cantante dei Green Day ha annunciato che riunirà le cover in un album intitolato No Fun Mondays. Uscirà il 27 novembre.

«Durante la quarantena» ha detto Armstrong «ho riflettuto sulle cose davvero importanti: la famiglia, gli amici e ovviamente la musica. Ho pensato che anche se eravamo isolati, potevamo sentirci in qualche modo uniti».

È il secondo album pubblicato da Armstrong nel 2020: in febbraio era infatti uscito Father of All… dei Green Day.

Qui sotto trovate la copertina e la tracklist.

1. “I Think We’re Alone Now”

2. “War Stories”

3. “Manic Monday”

4. “Corpus Christi”

5. “That Thing You Do!”

6. “Amico”

7. “You Can’t Put Your Arms Round a Memory”

8. “Kids in America”

9. “Not That Way Anymore”

10. “That’s Rock ‘N’ Roll”

11. “Gimme Some Truth”

12. “Whole Wide World”

13. “Police on My Back”

14. “A New England”