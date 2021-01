Sta girando un breve filmato in cui Fedez canta il brano di Sanremo

Sui social sta girando un breve filmato che Fedez avrebbe pubblicato nelle sue stories, dove si sente un pezzo di Chiamami per nome, il brano che il rapper porta in gara a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin. (Rolling Stone non riporta qui la clip per scelta). L’ambientazione è lo studio milanese in cui i due artisti stavano provando, con Chiara Ferragni e il figlio Leone che ballano sullo sfondo. Al momento sul profilo Instagram di Fedez compaiono altre clip in cui si vedono lui e Michielin cantare, ma a tutte è stato debitamente tolto l’audio.



Il video incriminato dunque potrebbe essere stato diffuso per sbaglio con il sonoro tra tutte le stories “mute” e poi immediatamente eliminato (non è più visibile sul profilo), ma non prima che qualcuno l’abbia scaricato e lanciato in rete, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica sul rischio di espulsione del duo da Sanremo.



Come comunica l’Ansa, “la Rai e la direzione artistica del Festival si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni”. Com’è noto infatti, in base al regolamento, i pezzi in gara a Sanremo devono restare inediti fino all’inizio della competizione. Esiste un precedente recentissimo: Riki con la cover di L’edera a Sanremo 2020. Rimase in gara.