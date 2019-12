Sta arrivando un nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Paul McCartney ha preso un caffè ‘spaziale’ insieme all'astronauta Luca Parmitano

L'astronauta italiano, in collegamento video, ha spiegato all'ex Beatle come preparare un caffè sulla Stazione Spaziale Internazionale: «Fatti un caffè anche tu, così potrò dire a tutti che avrò bevuto un caffè con Paul McCartney. Lo racconterò per il resto della mia vita». E la risposta di Macca non è stata da meno