St. Vincent, il video di ‘The Melting of the Sun’ è un cartone animato psichedelico

St. Vincent ha pubblicato il video di The Melting of the Sun, singolo estratto dal suo prossimo album Daddy’s Home – di cui abbiamo parlato qui –, in uscita il 14 maggio per Loma Vista.

Si tratta di una clip animata, perfettamente aderente all’estetica anni ’70 che St. Vincent ha scelto per il nuovo disco. Secondo il cartello introduttivo, il video arriva dai “Candy’s Music Video Archives”: è un riferimento a Candy Darlyng, la musa di Andy Warhol. St. Vincent ha diretto la clip con Bill Benz, mentre Chris McD ha trasformato in vignette animate le storie del testo, che parla di donne maltrattate dal mondo dello spettacolo.

«Quella canzone è una lettera d’amore a una serie di artiste forti e brillanti», ha detto St. Vincent. «Sono sopravvissute in un ambiente in larga parte ostile». The Melting of the Sun è il secondo estratto da Daddy’s Home dopo Pay Your Way in Pain. La musicista le ha presentate entrambe dal vivo sul palco di Saturday Night Live.