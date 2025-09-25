Springsteen: «Se il Congresso avesse un po’ di coraggio, butterebbe Trump nel bidone della spazzatura della storia»

Secondo Bruce Springsteen, Donald Trump è l’esempio perfetto del perché negli Stati Uniti esiste l’istituto dell’impeachment. Il presidente «è la personificazione dello scopo del 25° emendamento e dell’impeachment», ha detto il musicista al Time che lo ha messo in copertina. «Se il Congresso avesse un minimo di coraggio, lo butterebbe nel bidone della spazzatura della storia».

A Trump, aggiunge, «non importa nulla di chi resta indietro, ma solo di se stesso e dei multimiliardari che lo hanno sostenuto il giorno dell’insediamento». E il consenso che ha? «Dobbiamo accettare il fatto che un buon numero di americani non ha problemi con la sua politica fatta di potere e dominio». Il divario tra il sogno americano e la realtà di cui proprio Springsteen ha cantato crea le condizioni «favorevoli per i demagoghi».

Si sa che Trump ha commentato più di una volta le prese di posizione di Springsteen. «Non potrebbe fregarmene di meno di quel che pensa di me», ha detto il musicista a Time. Non che sia convinto dei Dem. «Abbiamo un bisogno disperato di un partito alternativo che sia efficace, oppure che il Partito Democratico trovi qualcuno in grado di parlare alla nazione. C’è un problema nel linguaggio che usano e nel modo in cui cercano di parlare alla gente».

Non c’entra con Trump, ma Springsteen ha pubblicato oggi la nuova versione dal vivo di Open All Night che ha registrato al Count Basie Theatre di Red Bank, New Jersey senza pubblico. Fa parte della performance di Nebraska live che è inclusa nella riedizione dell’album intitolata Nebraska ’82: Expanded Edition che uscirà il 17 ottobre.

La regia è di Thom Zimny (a questo link un’intervista al regista).