Springsteen ha pubblicato un EP con le performance che hanno fatto infuriare Trump

Bruce Springsteen ha pubblicato a sorpresa un EP dal vivo con le performance che hanno fatto infuriare Donald Trump.

Si intitola Land of Hope & Dreams, dura mezz’ora e contiene sei tracce (quattro canzoni e due intro) registrate a Manchester il 14 maggio. Era la prima serata del tour europeo con la E Street Band durante la quale il musicista ha parlato di un’America nelle mani di un presidente inadeguato.

Le parole di Springsteen hanno suscitato la reazione di Trump (a questo link un riassunto) che ha intimato al musicista di chiedere la bocca, ha detto che è privo di talento, lo ha accusato di avere incassato dei soldi per appoggiare Kamala Harris alle elezioni presidenziali annunciando una «grande inchiesta», per poi pubblicare un videomontaggio in cui lo colpisce con una pallina da golf (non è uno scherzo).

Qui sotto la tracklist e i discorsi introduttivi di Springsteen a Land of Hope and Dreams e My City of Ruins. Nel primo dice che la sua patria, «l’America che amo, l’America di cui ho scritto e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, si trova attualmente nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Questa sera chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nella parte migliore dell’esperienza americana di opporsi con noi, di far sentire la loro voce contro l’autoritarismo».

Land of Hope and Dreams (Introduction) (Live in Manchester, May 14, 2025)

Nella seconda introduzione Springsteen dice che «sta succedendo qualcosa di molto strano, inquietante e pericoloso. In America perseguitano la gente per aver esercitato il diritto alla libertà di parola e per aver espresso dissenso. E sta accadendo proprio adesso. In America, gli uomini più ricchi si compiacciono di lasciare che i bambini più poveri del mondo si ammalino e muoiano. Sta accadendo adesso».

«Nel mio Paese, provano un piacere sadico nell’infliggere dolore ai lavoratori americani. Stanno smantellando leggi storiche sui diritti civili che avevano portato a una società più giusta e pluralista. Stanno abbandonando i nostri alleati e si schierano dalla parte dei dittatori e contro chi lotta per la libertà. Stanno togliendo fondi alle università che non obbediscono alla loro ideologia. Prendono la gente dalle strade d’America e senza alcun processo la incarcerano. Tutto questo sta succedendo adesso. La maggioranza dei rappresentanti politici non è riuscita a difendere il popolo americano dagli abusi di un presidente inadeguato e di un’amministrazione canaglia. A loro non interessa e non hanno idea di cosa significhi essere davvero americani».

My City of Ruins (Introduction) (Live in Manchester, May 14, 2025)

Land of Hope & Dreams track list:

1. “Land of Hope and Dreams (Introduction)”

2. “Land of Hope and Dreams (Live)”

3. “Long Walk Home (Live)”

4. “My City of Ruins (Introduction)”

5. “My City of Ruins (Live)”

6. “Chimes of Freedom (Live)”