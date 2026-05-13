Spring Attitude Festival 2026, ecco la line up completa

Due giorni di musica, tra elettronica, pop, indie con nomi internazionali e nazionali davvero interessanti e, soprattutto, il ritorno del festival alla primavera.
Spring Attitudine Festival 2026 torna a casa, almeno sul calendario visto che la location rimane quella de La Nuvola a Roma della passata stagione, con i due giorni di concerti e dj set che arriveranno a fine mese, il 29 e 30 maggio, in piena primavera.
Due giorni nel quartiere EUR che comincia venerdì 29 con una giornata quasi tutta italiana. Sul palco come headliner ci sarà il ritorno dei Nu Genea, freschi di nuovo album, e accompagnati da una live band, così come Tony Pitoni dopo il successo nella serata cover di Sanremo. E ancora spazio a Birthh, Lamante, all’elettronica di Okgiorgio e a quella dei Parisi, che da poco hanno confermato la loro partecipazione al nuovo album di Madonna. Unica nota straniera, gli olandesi Yīn Yīn.
Si ribalta, almeno in parte, la situazione del sabato, dove la pista da balla diventa centrale. A guidare la serata il dj set Club Grasa di Nathy Peluso e quello di Yousuke Yukimatsu, seguiti da Ben Sterlng e Palms Trax. Prima spazio a molta bella musica italiana: Altea, Gaia Banfi, Emma Nolde, Motta, Mind Enterprises.
Il giorno uno del festival è già soldout, così come l’abbonamento per i due giorni, ma alcuni biglietti per il Day 2 sono ancora disponibili.
Rolling Stone Italia è media partnership del festival.