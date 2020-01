Spotify Singles debutta in Italia con Coez

“Sono venuto a conoscenza degli Spotify Singles grazie a un pezzo di Mac Miller, all’estero è un format che ha qualche anno ma in Italia non era ancora stato fatto da nessuno. Ho il piacere e l’onore di annunciare che il primo ad averli fatti sono proprio io”, ha scritto Coez in un post su Instagram per annunciare il debutto italiano di Spotify Singles, il format della piattaforma di streaming.

Si tratta di un EP composto da pochi singoli, di solito registrati in location particolarmente evocative. Nel caso di Coez, che ha inciso La tua canzone versione piano e voce e una cover di Via di Claudio Baglioni, le session si sono tenute negli Abbey Road Studios. Potete ascoltare le due canzoni con il player qui sotto.