Spotify è piena di playlist naziste

Un’ inchiesta del quotidiano israeliano The Times of Israel ha scoperto che la popolare piattaforma di streaming musicale Spotify è piena di playlist a tema nazismo e Adolf Hitler. E non è un problema solo di Spotify: playlist analoghe sono anche su YouTube e Amazon Music.

“Gasate la musica ebraica”, “Camera a gas per gli ebrei”, “Bruciate gli ebrei” sono alcuni dei titoli delle playlist in questione. Ci sono anche “Hitler Did Nothing Wrong” e “Canzoni per pappare le ceneri di Anna Frank”.

Spotify ha detto di aver rimosso la musica antisemita dalla piattaforma, eppure numerose di queste playlist sono ancora asportabili. Non è nemmeno la prima volta che su Spotify capita una cosa del genere: già nel 2017 37 musicisti erano stati rimossi da Spotify per le loro simpatie neonaziste e razziste.