Splendore, ascolta il nuovo singolo ‘Come Online’

Dopo la collaborazione con Populous, Splendore, il dj e producer di casa Ivreatronic, torna con il nuovo singolo Come Online. È un pezzo estivo, leggero, trascinato da un beat ballabile e con un ritornello che entra subito in testa.

«Ho sempre sofferto di depressione, e ho sempre faticato per essere me stesso», dice Splendore. «Mi è sempre sembrato più semplice stare con qualcun altro, oppure con il mio telefono e l’account Netflix. Ma anche così, mi sentivo a disagio. Come Online parla di questi sentimenti, ma lo fa con un’atmosfera divertente e leggera. Adesso sto bene. Giuro. Quindi, è il momento di divertirsi».