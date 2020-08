Spike Lee ha aggiornato un video di Michael Jackson con le immagini delle proteste per George Floyd

Per festeggiare quello che sarebbe stato il 62esimo compleanno di Michael Jackson, Spike Lee ha pubblicato una nuova versione del video di They Don’t Care About Us.

Il nuovo video contiene scene e outtake dal materiale di HIStory: Past, Present and Future, Book I, oltre alle immagini di George Floyd e delle proteste contro il razzismo girate in tutto il mondo. «Le grandi canzoni di protesta non invecchiano, perché la lotta continua», ha detto il regista in un comunicato, «per questo They Don’t Care About Us è l’inno del mondo caotico in cui viviamo».

«Per festeggiare il compleanno di Michael Jackson, abbiamo creato un nuovo video per continuare a lottare per l’uguaglianza. Questa è la verità. State al sicuro».