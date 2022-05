Spiazzare e incontrare il pubblico: Carmen Consoli racconta Battiato nel nuovo doc di Sky Arte

Questa sera, a un anno dalla morte di Franco Battiato, Sky Arte trasmetterà la prima puntata di un documentario inedito, un omaggio alla musica e alla storia dell’artista a cui hanno partecipato i protagonisti di Invito al viaggio, il concerto tributo organizzato lo scorso settembre all’Arena di Verona.

Franco Battiato – Il tributo, a cura di Stefano Senardi ed Edoardo Rossi, con la regia di Pepsy Romanoff, è diviso in quattro puntate e racconterà la storia di Battiato, il suo legame con la Sicilia e la spiritualità, la poetica colta e sorprendente, le intuizioni del periodo sperimentale e il rapporto col successo. Tra i musicisti coinvolti ci sono Alice, Baustelle, Bluvertigo, Vasco Brondi, Gianni Morandi, Colapesce, Dimartino, Diodato, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia, Morgan, Subsonica e Carmen Consoli, protagonista della clip che potete vedere in anteprima qui sul sito di Rolling Stone.

«Una volta mi ha detto che bisogna disattendere il pubblico, ma anche incontrarlo», racconta la cantautrice, «questo è il suo più grande insegnamento». Nel video vediamo Consoli mentre interpreta Tutto l’universo obbedisce all’amore, un brano che avevano realizzato insieme.

«Abbiamo registrato il canto a casa mia, a Puntalazzo. Abitavamo molto vicino, a pochi chilometri. Ricordo che non cambiammo la tonalità, è una tonalità maschile. Franco voleva che la cantassi così perché sosteneva che la mia voce fosse particolarmente interessante in quel registro. E siccome non potevamo nascondere la nostra intesa, non si può tenere nascosto un amore, le due voci all’unisono diventavano una. È difficile distinguere la voce, diventa una voce sola».

La prima puntata di Franco Battiato – Il tributo andrà in onda stasera, il 18 maggio, alle 21:15. Le successive saranno disponibili rispettivamente il 25 maggio, l’1 giugno e l’8 giugno, su Sky Arte, on demand e in streaming su Now.