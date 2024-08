Spari contro l’auto del rapper Sch, un morto e un ferito grave

News Musica

Oasis, secondo il Sun ad accompagnare i Gallagher saranno gli High Flying Birds

Il tabloid dà per certo il tour e offre alcune indiscrezioni tutte da confermare. «Noel e Liam non diventeranno mai migliori amici, ma vogliono far tornare gli Oasis per i fan. Sanno che la reunion entrerà nella storia»