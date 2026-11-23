Una “sostanza sconosciuta” è stata rilasciata nell’aria ieri sera al concerto di Don Toliver alla Co-op Live di Manchester. Oltre 12mila persone sono state fatte evacuare dalla struttura.

«La priorità è stata garantire la sicurezza di ogni persona presente al concerto», dice in un comunicato Steph Parker, Assistant Chief Constable della Greater Manchester Police. «Diverse persone sono state soccorse sul posto e una è stata trasportata in ospedale. Si consiglia a chiunque fosse presente e che si senta male di recarsi all’ospedale più vicino. Comprendiamo la preoccupazione che questo incidente ha suscitato – in particolare tra chi aveva una persona cara presente ieri sera sul posto – e desideriamo ringraziare tutti per la pazienza dimostrata mentre gestivamo la situazione».

Emergency services have safely evacuated concertgoers at last night’s (22.11.26) Toliver show at Co-op Live after reports of people in the crowd suffering effects from an unknown substance. Several people remain to be medically assessed on site for side effects, as a precaution. https://t.co/iTrKy4Hh5u — Greater Manchester Police (@gmpolice) November 23, 2026

È successo poco dopo le 22. La polizia è intervenuta durante il concerto, che è stato quindi interrotto e non è più ripreso, quando alcune persone hanno mostrato segni di intossicazione. Più di 50, con problemi di respirazione o agli occhi, sono state curate sul posto, dove sono state effettuate operazioni di “decontaminazione”. Una è stata portata in ospedale.

Don Toliver’s show in Manchester tonight has been evacuated after tear gas was set off in the crowd 🤦‍♂️ https://t.co/X6Pg8zOfFl — dontolivernow (@dontolivernow) November 22, 2026

Non si sa ancora di preciso quale tipo di sostanza sia stata rilasciata. «Al concerto» scrive ancora Parker «erano presenti oltre 12mila persone, che sono state accompagnate in sicurezza fuori dall’arena per poter tornare a casa. Averlo dichiarato un evento di particolare gravità ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner potessero collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare un intervento sicuro. Ora inizieremo a chiarire definitivamente di quale sostanza si trattasse e come si sia verificato l’incidente».

Per ora Don Toliver non ha rilasciato commenti.