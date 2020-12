Sorpresa, stanotte Taylor Swift pubblicherà il nono album ‘Evermore’

Il 2020 è evidentemente l’anno delle sorprese per Taylor Swift. Dopo l’album Folklore e le Long Pond Studio Sessions, film e disco dal vivo, la cantante ha annunciato al pubblicazione stanotte, a mezzanotte ora della costa orientale americana, di un nuovo album. È il nono della carriera e s’intitola Evermore.

«Detto con franchezza, non riuscivamo a smettere di scrivere canzoni», scrive Swift su Instagram. Alla composizione e produzione dell’album ha partecipato lo stesso cast di Folklore, ovvero Aaron Dessner dei National, Jack Antonoff, Justin Vernon (Bon Iver) e William Bowery, lo pseudonimo del fidanzato di Swift, Joe Alwyn.

«Per dirla in modo più poetico, ci siamo trovati ai margini del nostro bosco folklorico con una scelta da fare: tornare indietro oppure addentraci ancora di più nella foresta di questa musica», scrive Swift su Instagram. «In passato, ho sempre trattato gli album come epoche a sé e subito dopo l’uscita di uno cominciavo a pianificare la pubblicazione del successivo. Con Folklore è stato diverso. Nel realizzarlo, non mi sono sentita come una che parte, ma come una che torna. Ho adorato la sensazione di evasione trasmessa da queste storie immaginarie/non immaginarie. Ho amato il modo in cui avete accolto i paesaggi onirici e le tragedie e i racconti epici d’amore perduto e vi siete rispecchiati in essi. E così ho continuato a scrivere».

Swift compirà gli anni il 13 dicembre. «È da quando avevo 13 anni che aspettavo il momento di compierne 31, il mio numero preferito al contrario, ecco perché ho voluto farvi questa sorpresa», scrive. «La maggior parte di noi passerà questa stagione delle vacanze in solitudine. Questo disco è per chi, come me, cerca di riempire con la musica la mancanza dei suoi cari».

Ecco la title track di Evermore, con ospiti le Haim, i National e Bon Iver:

Willow

Champagne Problems

Gold Rush

’Tis the Dams Season

Tolerate It

No Body, No Crime (feat. Haim)

Happiness

Dorothea

Coney Island (feat. The National)

Ivy

Cowboy Like Me

Long Story Short

Marjorie

Closure

Evermore (feat. Bon Iver)

Bonus tracks:

Right Where You Left Me

It’s Time To Go