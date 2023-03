Sorellanza e fuga dal white trash: Kristen Stewart ha diretto un corto per le boygenius

Con the recor è arrivato anche the film. Le boygenius (si scrive così, tutto minuscolo), ovvero Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus, non avranno fantasia per i titoli (o forse hanno preso ispirazione dai Public Image Ltd del 1986), ma hanno belle canzoni e amiche di talento.

Il trio ha pubblicato stanotte il primo album, the record appunto. Lo trovate recensito a questo link (qui invece la nostra intervista alle tre). Unitamente all’album è uscito un corto di poco meno d’un quarto d’ora diretto da Kristen Stewart. S’intitola the film e mette assieme tre canzoni dell’album: $20 (di Julien Baker), Emily I’m Sorry (di Phoebe Bridgers) e True Blue (di Lucky Dacus).

È l’America di provincia, sono le radici white trash da cui le tre scappano, per salvarsi, ovviamente assieme. Le tre storie partono da un’immagine di ognuna delle tre a letto. Dopo una breve introduzione in cui Dacus canticchia il pezzo che apre l’album Without You Without Them, Julien Baker si sveglia nella cameretta di quand’era ragazzina e rivede le giovani Lucy e Phoebe. Le tre danno fuoco a tutto e fuggono, non prima d’aver suggellato l’amicizia con un patto di sangue.

In Emily I’m Sorry Bridgers canta tra i monster truck e anche lei dà fuoco a tutto, sempre con l’aiuto delle amiche. In True Blue Dacus tinteggia con loro la stanza, ma quando Phoebe tira fuori il suo sguardo bridgersissimo non resiste e si mette a limonare con lei (o forse è solo una fantasia). Colpo di scena: non erano ognuna nel proprio letto, ma tutte assieme. Eccole quindi nel finale a farsi le coccole nel lettone da cui sono partite le tre storie.

Ecco il video e sotto il poster di the film: