Sophie-Ellis Bextor torna in Italia: il concerto a marzo a Milano

Sophie Ellis-Bextor arriva in concerto in Italia: dopo esser tornata in classifica con la Murder On The Dance Floor, inserita nella colonna sonora di una delle scene più discusse del film Saltburn con Jacob Elordi, il nuovo appuntamento live è per il 19 marzo 2024 ai Magazzini Generali di Milano.

Murder On The Dance Floor brano fu pubblicata originariamente nel 2001, all’interno del disco Read My Lips. E ora Sophie è pronta al revival sui palchi europei.

Il video ufficiale:

Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (as featured in Saltburn)

L’ultimo disco di Sophie è Hana, uscito nel 2023