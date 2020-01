Sono usciti i nomi del Coachella 2020

È uscito il programma del Coachella 2020, che come ogni anno si terrà ad aprile in California. E come ogni anno i nomi sono piuttosto grossi.

Si comincia il primo giorno con – tra gli altri – Rage Against The Machine, Calvin Harris, Charli XCX. Il giorno dopo ci sono Travis Scott, Flume e 21 Savage. E l’ultima giornata si chiude in bellezza con Frank Ocean, Lana Del Rey, FKA Twigs, Lil Nas X.

Qui sotto la lineup completa. Se volete andarci sappiate che il primo weekend è già sold out, mentre il secondo va in prevendita il 6 gennaio.