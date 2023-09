Sono tornati i Take That, ascolta il nuovo singolo ‘Windows’

È un grande momento per gli amanti delle boy-band anni ’90. All’annuncio degli scorsi giorni della reunion degli NSYNC, rispondono oggi i Take That con la pubblicazione di un nuovo singolo, Windows, il primo inedito da Out of Our Heads, compilation del 2018.

Il singolo è stato scritto dall’oramai consolidato trio formato da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen che dal 2014 rappresentano i Take That dopo l’uscita di scena di Robbie Williams e Jason Orange ed è stato prodotto da Dave Cobb, producer americano vincitore di vari Grammy Award nelle categorie Country, Americana e American Roots. Sul brano la band ha dichiarato: «Tornare insieme in studio è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo. Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c’è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo».

I Take That hanno inoltre annunciato un nuovo album – This Life – in uscita il 24 novembre, il nono disco in studio della band, il primo da Wonderland del 2017, che sarà seguito da un ampio tour in Inghilterra e Irlanda.